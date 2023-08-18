Таир Нурсеитов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Таир
|Фамилия
|Нурсеитов
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Караганда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 2000 (23 года)
|Рост
|198
|Имя
|Таир
|Фамилия
|Нурсеитов
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Караганда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 2000 (23 года)
|Рост
|198
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|9
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -46'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|10'
|27.10.2023
|1' -70'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:4
|Сморгонь (Сморгонь)
|70'
|22.10.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|07.10.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:4
|Динамо (Минск)
|03.10.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|29.09.2023
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|16.09.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Гомель (Гомель)
|03.09.2023
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|3:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Неман (Гродно)
|61'
|18.08.2023
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)