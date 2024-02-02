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Ковентри
Эфрон Мэйсон-Кларк
Трансферы
€ 16 млн
Эфрон Мэйсон-Кларк - трансферы
Ковентри
25 августа 1999 (27), Лондон
#10 | Нападающий
178 см
Англия
Статистика
Трансферы
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Откуда
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Тип трансфера
02.02.24 / 31.05.24
Ковентри
Питерборо Юнайтед
Аренда 878 тыс €
01.02.24 / 30.06.28
Питерборо Юнайтед
Ковентри
4,98 млн €
26.08.22 / 01.02.24
Барнет
Питерборо Юнайтед
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