Сэм Долби - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Долби
|Команда
|Рексхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 декабря 1999 (24 года)
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Долби
|Команда
|Рексхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 декабря 1999 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|70' - 90'
|Рексхэм
|0:1
|Брэдфорд Сити
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 62'
|Солфорд Сити
|3:1
|Рексхэм
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|41'
|29.01.2024
|1' - 78'
|Блэкберн
|4:1
|Рексхэм
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|19'
|20.01.2024
|1' - 23'
|Ньюпорт Каунти
|1:0
|Рексхэм
|Англия. Вторая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рексхэм
|4
|2
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2024
|1' -78'
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:1
|Рексхэм (Рексхэм)
|19'
|07.01.2024
|68' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Рексхэм (Рексхэм)
|72'
|03.12.2023
|77' -90'
|Рексхэм (Рексхэм)
|3:0
|Йовил (Йовил)
|90'
|04.11.2023
|1' -82'
|Мэнсфилд Таун (Мэнсфилд)
|1:2
|Рексхэм (Рексхэм)
|23' 58'