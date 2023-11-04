Харви Книббс - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Харви
|Фамилия
|Книббс
|Команда
|Рединг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|187
|Имя
|Харви
|Фамилия
|Книббс
|Команда
|Рединг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2024
|1' - 19'
|Рединг
|0:0
|Порт Вейл
|Англия. Первая лига, 28 тур
|10.02.2024
|1' - 90'
|Рединг
|2:0
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 32 тур
|06.02.2024
|1' - 90'
|Стивенидж
|0:1
|Рединг
|Англия. Первая лига, 27 тур
|89'
|03.02.2024
|1' - 90'
|Оксфорд
|1:1
|Рединг
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Рединг
|1:1
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 30 тур
|23'
|23.01.2024
|1' - 90'
|Рединг
|1:0
|Дерби Каунти
|Англия. Первая лига, 18 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Уиган Атлетик
|1:0
|Рединг
|Англия. Первая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рединг
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|1' -90'
|Истли (Истли)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|04.11.2023
|46' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|64' 77'