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    Харви Книббс - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Харви
    Фамилия Книббс
    Команда Рединг
    Состав Основной
    Родной город Бристоль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 апреля 1999 (24 года)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2024 1' - 19' Рединг 0:0 Порт Вейл Англия. Первая лига, 28 тур
    10.02.2024 1' - 90' Рединг 2:0 Чарльтон Англия. Первая лига, 32 тур
    06.02.2024 1' - 90' Стивенидж 0:1 Рединг Англия. Первая лига, 27 тур
    89'
    03.02.2024 1' - 90' Оксфорд 1:1 Рединг Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Рединг 1:1 Лейтон Ориент Англия. Первая лига, 30 тур
    23'
    23.01.2024 1' - 90' Рединг 1:0 Дерби Каунти Англия. Первая лига, 18 тур
    20.01.2024 1' - 90' Уиган Атлетик 1:0 Рединг Англия. Первая лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рединг 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 1' -90' Истли (Истли) 2:1 Рединг (Рединг)
    04.11.2023 46' -90' Рединг (Рединг) 3:2 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    64' 77'
    Россия
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