Киан Харрис - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Киан
|Фамилия
|Харрис
|Команда
|Олдершот
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Киан
|Фамилия
|Харрис
|Команда
|Олдершот
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олдершот
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:1
|Олдершот (Олдершот)
|33'
|13.12.2023
|1' -90'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|0:1
|Олдершот (Олдершот)
|03.12.2023
|1' -90'
|Олдершот (Олдершот)
|2:2
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|90'
|04.11.2023
|1' -90'
|Суиндон Таун (Суиндон)
|4:3
|Олдершот (Олдершот)
|47'