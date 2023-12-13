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Расписание матчей
Англия. Кубок
Стокпорт Каунти - Олдершот
Стокпорт Каунти - Олдершот: обзор матча 13 декабря 2023
Стокпорт Каунти
13.12.2023, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Олдершот
88'
O. Scott
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Олдершот
Замена
N. Byrne
️️️️
И. Турай
90'
+3
Желтая карточка
K. Knoyle
90'
+1
88'
ГОЛ! 0:1!
O. Scott
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
О. Бэйли
75'
Замена
A. Wright
️️️️
R. Croasdale
75'
71'
Замена
K. Thomas
️️️️
Т. Фрост
Замена
K. Knoyle
️️️️
М. Саутэм-Хейлз
53'
Желтая карточка
К. Кэмпс
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ПЗ
27
Один Бэйли
АП
5
Fraser Horsfall
ЦФ
8
Каллум Кэмпс
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Олдершот
4
Киан Харрис
(К)
ЦЗ
15
Ryan Glover
ЦП
28
Joshua Stokes
ЦП
27
Tommy Willard
ЦП
8
Тайлер Фрост
ПВ
1
Jordi van Stappershoef
ЦФ
22
Jack Barham
ЦФ
9
Лорент Толай
ЦФ
19
Хаджи Многа
ЦФ
Главный тренер
Дин Холдсуорт
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Cody Johnson
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
2
Kyle Knoyle
ЦФ
Олдершот
38
Finlay Westen
ВР
24
Maxwell Mullins
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
20
Joe Haigh
ЦП
31
Oliver Turner
ЦП
23
Hady Ghandour
ЦФ
14
Oliver Bray
ЦФ
3-1-5
3
Турай
5
23
Саутэм-Хейлз
27
Бэйли
41
Мэдден
1
19
19
Вуттон
18
1-3-1-4
4
Харрис
15
28
27
8
Фрост
19
Многа
9
Толай
22
1
3
Турай
12
12
3
Турай
18
4
4
18
27
Бэйли
2
Ричардсон
2
Ричардсон
27
Бэйли
23
Саутэм-Хейлз
2
2
23
Саутэм-Хейлз
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Олдершот
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
38
Finlay Westen
ВР
24
Maxwell Mullins
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
20
Joe Haigh
ЦП
31
Oliver Turner
ЦП
23
Hady Ghandour
ЦФ
14
Oliver Bray
ЦФ
Главный тренер
Дин Холдсуорт
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
Остались в запасе
38
Finlay Westen
ВР
24
Maxwell Mullins
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
20
Joe Haigh
ЦП
31
Oliver Turner
ЦП
23
Hady Ghandour
ЦФ
14
Oliver Bray
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Дин Холдсуорт
Статистика матча Стокпорт Каунти - Олдершот
2
Всего ударов по воротам
6
3
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
2
Нарушения
8
4
Офсайды
3
2
Количество передач
257
177
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Олдершот
Англия. Национальная лига, 20 тур
Файлд
0 : 1
28.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Олдершот
2 : 0
21.11.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 1
14.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 16 тур
Олдершот
1 : 0
31.10.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
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