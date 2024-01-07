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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Бромвич - Олдершот
Вест Бромвич - Олдершот: обзор матча 07 января 2024
Вест Бромвич
07.01.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Олдершот
7'
Н. Чалоба
15'
Й. Малкольм
27'
Д. Дайк
88'
Т. Феллоус
90+5'
Л. Толай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Олдершот
90'
+5
ГОЛ! 4:1!
Л. Толай
ГОЛ! 4:0!
Т. Феллоус
Пас отдал
H. Whitwell
88'
Замена
L. Love
️️️️
Й. Малкольм
73'
73'
Замена
K. Thomas
️️️️
С. О'Кифи
Замена
H. Whitwell
️️️️
А. Моуатт
63'
Замена
С. Кипр
️️️️
К. Бартли
63'
Желтая карточка
Н. Чалоба
39'
35'
Желтая карточка
Т. Уиддрингтон
33'
Желтая карточка
К. Харрис
ГОЛ! 3:0!
Д. Дайк
27'
ГОЛ! 2:0!
Й. Малкольм
15'
ГОЛ! 1:0!
Н. Чалоба
Пас отдал
Т. Феллоус
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
28
Fenton Heard
ЦП
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Олдершот
4
Киан Харрис
ЦЗ
6
Тео Уиддрингтон
ЦП
15
Ryan Glover
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
8
Тайлер Фрост
ПВ
1
Jordi van Stappershoef
ЦФ
22
Jack Barham
ЦФ
9
Лорент Толай
ЦФ
Главный тренер
Дин Холдсуорт
Вест Бромвич
1
Ted Cann
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
42
Josh Shaw
ЦЗ
46
Kevin Mfuamba
ЦП
29
Harry Whitwell
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
41
Layton Love
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
17
Akeel Higgins
ЦФ
Олдершот
38
Finlay Westen
ВР
24
Maxwell Mullins
ЦЗ
31
Oliver Turner
ЦП
21
Ethan Burnett
ЦП
20
Joe Haigh
ЦП
27
Tommy Willard
ЦП
14
Oliver Bray
ЦФ
4-1-3-2
24
Гриффитс
5
Бартли
6
Тэйлор
33
Питерс
2
Пипа
15
Чалоба
20
Моуатт
18
Феллоус
28
9
Дайк
18
Малкольм
1-3-1-3
4
Харрис
6
Уиддрингтон
15
7
О'Кифи
8
Фрост
9
Толай
22
1
5
Бартли
4
Кипр
4
Кипр
5
Бартли
20
Моуатт
29
29
20
Моуатт
18
Малкольм
41
41
18
Малкольм
Остались в запасе
Вест Бромвич
Олдершот
1
Ted Cann
ВР
42
Josh Shaw
ЦЗ
46
Kevin Mfuamba
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
17
Akeel Higgins
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
38
Finlay Westen
ВР
24
Maxwell Mullins
ЦЗ
31
Oliver Turner
ЦП
21
Ethan Burnett
ЦП
20
Joe Haigh
ЦП
27
Tommy Willard
ЦП
14
Oliver Bray
ЦФ
Главный тренер
Дин Холдсуорт
Остались в запасе
1
Ted Cann
ВР
42
Josh Shaw
ЦЗ
46
Kevin Mfuamba
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
17
Akeel Higgins
ЦФ
Остались в запасе
38
Finlay Westen
ВР
24
Maxwell Mullins
ЦЗ
31
Oliver Turner
ЦП
21
Ethan Burnett
ЦП
20
Joe Haigh
ЦП
27
Tommy Willard
ЦП
14
Oliver Bray
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Дин Холдсуорт
Статистика матча Вест Бромвич - Олдершот
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Олдершот
Англия. Национальная лига, 20 тур
Файлд
0 : 1
28.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Олдершот
2 : 0
21.11.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 1
14.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 16 тур
Олдершот
1 : 0
31.10.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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