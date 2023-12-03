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Расписание матчей
Англия. Кубок
Олдершот - Стокпорт Каунти
Олдершот - Стокпорт Каунти: обзор матча 03 декабря 2023
Олдершот
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/64 финала
2 : 2
Завершен
Стокпорт Каунти
13'
N. Byrne
46'
П. Мэдден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олдершот - Стокпорт Каунти
90'
+7
Желтая карточка
М. Саутэм-Хейлз
Желтая карточка
К. Харрис
90'
81'
Замена
A. Sarcevic
️️️️
Н. Пауэлл
59'
Замена
F. Horsfall
️️️️
E. Pye
49'
Желтая карточка
E. Pye
46'
ГОЛ! 0:2!
П. Мэдден
Пас отдал
Н. Пауэлл
34'
Замена
J. Cotterill
️️️️
A. Wright
27'
Желтая карточка
A. Wright
13'
ГОЛ! 0:1!
N. Byrne
Пас отдал
И. Турай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олдершот
4
Киан Харрис
ЦЗ
15
Ryan Glover
ЦП
8
Тайлер Фрост
ПВ
9
Лорент Толай
ЦФ
19
Хаджи Многа
ЦФ
1
Jordi van Stappershoef
ЦФ
Главный тренер
Дин Холдсуорт
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
27
Один Бэйли
АП
19
Кайл Вуттон
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Олдершот
20
Joe Haigh
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
5
Fraser Horsfall
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
1-1-1-3
4
Харрис
15
8
Фрост
1
19
Многа
9
Толай
4-1-1-5
4
5
12
3
Турай
25
Пауэлл
27
Бэйли
19
Вуттон
23
Саутэм-Хейлз
2
1
41
Мэдден
4
30
30
4
5
5
5
5
25
Пауэлл
10
10
25
Пауэлл
Остались в запасе
Олдершот
Стокпорт Каунти
20
Joe Haigh
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Главный тренер
Дин Холдсуорт
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
20
Joe Haigh
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
Главный тренер
Дин Холдсуорт
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Олдершот - Стокпорт Каунти
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олдершот
Англия. Национальная лига, 20 тур
Файлд
- : -
28.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Олдершот
2 : 0
21.11.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 1
14.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 16 тур
Олдершот
1 : 0
31.10.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
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