Лорент Толай - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Лорент
|Фамилия
|Толай
|Команда
|Олдершот
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 октября 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Лорент
|Фамилия
|Толай
|Команда
|Олдершот
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 октября 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олдершот
|4
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:1
|Олдершот (Олдершот)
|90'
|13.12.2023
|1' -90'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|0:1
|Олдершот (Олдершот)
|03.12.2023
|1' -90'
|Олдершот (Олдершот)
|2:2
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|04.11.2023
|1' -90'
|Суиндон Таун (Суиндон)
|4:3
|Олдершот (Олдершот)
|45' 51'