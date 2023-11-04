Сэм Фоларин - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Фоларин
|Команда
|Хэрроджейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2000 (23 года)
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Фоларин
|Команда
|Хэрроджейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2000 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хэрроджейт
|1
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -73'
|Марин (Кросби)
|1:5
|Хэрроджейт (Хэрроджейт)
|28' 53'