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    Нджива Ракотохарималала - статистика

    #40 | Нападающий
    Имя Нджива
    Фамилия Ракотохарималала
    Состав Без клуба
    Родной город Антананариву
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 августа 1992 (31 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мадагаскар 2 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2023 1' -85' Чад 0:3 Мадагаскар
    10' 84'
    17.11.2023 1' -90' Гана 1:0 Мадагаскар
    Россия
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