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    Christopher Ibayi - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Christopher Ibayi
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 65' Аяччо 3:0 Генгам Франция. Лига 2, 24 тур
    27' 58'
    05.02.2024 1' - 87' Бастия 1:0 Аяччо Франция. Лига 2, 23 тур
    76'
    27.01.2024 1' - 90' Аяччо 1:0 Конкарно Франция. Лига 2, 22 тур
    42'
    23.01.2024 59' - 90' Дюнкерк 2:0 Аяччо Франция. Лига 2, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    Россия
    Мобильная версия
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