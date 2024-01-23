Christopher Ibayi - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Christopher Ibayi
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Christopher Ibayi
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 65'
|Аяччо
|3:0
|Генгам
|Франция. Лига 2, 24 тур
|27' 58'
|05.02.2024
|1' - 87'
|Бастия
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 2, 23 тур
|76'
|27.01.2024
|1' - 90'
|Аяччо
|1:0
|Конкарно
|Франция. Лига 2, 22 тур
|42'
|23.01.2024
|59' - 90'
|Дюнкерк
|2:0
|Аяччо
|Франция. Лига 2, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч