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    Шабан Оздоган - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Шабан
    Фамилия Оздоган
    Состав Без клуба
    Родной город Копенгаген
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 марта 1990 (32 года)
    Рост 178
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2010 80' -90' Марсель (Марсель) 3:1 Копенгаген (Копенгаген)
    18.02.2010 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:3 Марсель (Марсель)
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