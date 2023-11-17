Василь Кусей - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Василь
|Фамилия
|Кусей
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Родной город
|Усти-над-Лабем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 2000 (23 года)
|Рост
|168
|Имя
|Василь
|Фамилия
|Кусей
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Родной город
|Усти-над-Лабем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 2000 (23 года)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 78'
|Виктория
|1:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур