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    Василь Кусей - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Василь
    Фамилия Кусей
    Команда Млада Болеслав
    Состав Основной
    Родной город Усти-над-Лабем
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 мая 2000 (23 года)
    Рост 168
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 78' Виктория 1:1 Млада Болеслав Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чехия 1 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2023 58' -90' Чехия 3:0 Молдавия
    72' 90'
    17.11.2023 Был в запасе Польша 1:1 Чехия
    Россия
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