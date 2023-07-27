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    Льюис Миллер - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Льюис
    Фамилия Миллер
    Команда Хиберниан
    Состав Основной
    Родной город Сидней
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 августа 2000 (23 года)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.12.2023 1' - 90' Хиберниан 0:1 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Россия
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