Льюис Миллер - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Миллер
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сидней
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 2000 (23 года)
|Рост
|187
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Миллер
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сидней
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 2000 (23 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хиберниан
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|69'
|23.08.2023
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:5
|Астон Вилла (Бирмингем)
|17.08.2023
|1' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|2:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|82'
|10.08.2023
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:1
|Люцерн (Люцерн)
|03.08.2023
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|6:1
|Интер (Эскальдес)
|27.07.2023
|1' -90'
|Интер (Эскальдес)
|2:1
|Хиберниан (Эдинбург)