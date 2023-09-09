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    Габриэль Вильямиль - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Вильямиль
    Команда Боливар
    Состав Основной
    Родной город Ла-Пас
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июня 2001 (22 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боливия 4 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2023 1' -90' Уругвай 3:0 Боливия
    39' 59'
    18.10.2023 46' -90' Парагвай 1:0 Боливия
    68'
    13.10.2023 Был в запасе Боливия 1:2 Эквадор
    12.09.2023 1' -26' Боливия 0:3 Аргентина
    24'
    09.09.2023 1' -90' Бразилия 5:1 Боливия
    78'
    Россия
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