Габриэль Вильямиль - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Вильямиль
|Команда
|Боливар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Пас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 2001 (22 года)
|Рост
|179
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Вильямиль
|Команда
|Боливар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Пас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 2001 (22 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боливия
|4
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2023
|1' -90'
|Уругвай
|3:0
|Боливия
|39' 59'
|18.10.2023
|46' -90'
|Парагвай
|1:0
|Боливия
|68'
|13.10.2023
|Был в запасе
|Боливия
|1:2
|Эквадор
|12.09.2023
|1' -26'
|Боливия
|0:3
|Аргентина
|24'
|09.09.2023
|1' -90'
|Бразилия
|5:1
|Боливия
|78'