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    Габриэль Мурешан - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Мурешан
    Команда Тыргу-Муреш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 февраля 1982 (41 год)
    Рост 188
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.07.2014 1' -90' Томь (Томск) 0:2 Енисей (Красноярск)
    06.07.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Томь (Томск)
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