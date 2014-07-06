Габриэль Мурешан - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Мурешан
|Команда
|Тыргу-Муреш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|78
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Мурешан
|Команда
|Тыргу-Муреш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2014
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|06.07.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Томь (Томск)