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    Чарли Финни - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Чарли
    Фамилия Финни
    Команда Крю Александра
    Состав Основной
    Родной город Крю
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 октября 2003 (20 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крю Александра 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2023 86' -90' Крю Александра (Крю) 2:4 Бристоль Роверс (Бристоль)
    14.11.2023 1' -53' Дерби Каунти (Дерби) 1:3 Крю Александра (Крю)
    Россия
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