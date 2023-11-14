Чарли Финни - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Финни
|Команда
|Крю Александра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крю
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Финни
|Команда
|Крю Александра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крю
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крю Александра
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2023
|86' -90'
|Крю Александра (Крю)
|2:4
|Бристоль Роверс (Бристоль)
|14.11.2023
|1' -53'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:3
|Крю Александра (Крю)