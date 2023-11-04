Том Хамер - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Хамер
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Болтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Имя
|Том
|Фамилия
|Хамер
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Болтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Бристоль Роверс
|1:2
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 32 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2023
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|18'
|04.11.2023
|1' -90'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)