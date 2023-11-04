Макс Крокомб - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Крокомб
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Окленд
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 августа 1993 (30 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Крокомб
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Окленд
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 августа 1993 (30 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Бристоль Роверс
|1:2
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Бертон Альбион
|0:1
|Линкольн
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Кембридж Юнайтед
|0:0
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 30 тур
|90'
|20.01.2024
|1' - 90'
|Бертон Альбион
|2:0
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 29 тур
|15.01.2024
|1' - 90'
|Дерби Каунти
|3:2
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2023
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|04.11.2023
|1' -90'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)