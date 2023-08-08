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    Джек Шоррок - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Джек
    Фамилия Шоррок
    Команда Порт Вейл
    Состав Основной
    Родной город Стокпорт
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 апреля 2007 (16 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Порт Вейл 2:2 Стивенидж Англия. Первая лига, 32 тур
    06.02.2024 1' - 66' Порт Вейл 0:1 Лейтон Ориент Англия. Первая лига, 18 тур
    03.02.2024 81' - 90' Флитвуд 3:0 Порт Вейл Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 65' - 90' Порт Вейл 0:1 Портсмут Англия. Первая лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порт Вейл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2023 Был в запасе Мэнсфилд Таун (Мэнсфилд) 0:1 Порт Вейл (Сток-он-Трент)
    29.08.2023 1' -65' Порт Вейл (Сток-он-Трент) 1:0
    (2:0)п    		 Крю Александра (Крю)
    08.08.2023 Был в запасе Порт Вейл (Сток-он-Трент) 3:2 Флитвуд (Флитвуд)
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