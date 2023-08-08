Джек Шоррок - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Шоррок
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокпорт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 2007 (16 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Шоррок
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокпорт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 2007 (16 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Порт Вейл
|2:2
|Стивенидж
|Англия. Первая лига, 32 тур
|06.02.2024
|1' - 66'
|Порт Вейл
|0:1
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 18 тур
|03.02.2024
|81' - 90'
|Флитвуд
|3:0
|Порт Вейл
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|65' - 90'
|Порт Вейл
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порт Вейл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2023
|Был в запасе
|Мэнсфилд Таун (Мэнсфилд)
|0:1
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|29.08.2023
|1' -65'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|1:0
(2:0)п
|Крю Александра (Крю)
|08.08.2023
|Был в запасе
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|3:2
|Флитвуд (Флитвуд)