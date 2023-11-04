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    Льюис Касс - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Льюис
    Фамилия Касс
    Команда Стокпорт Каунти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 февраля 2000 (23 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Гримсби Таун 1:3 Стокпорт Каунти Англия. Вторая лига, 32 тур
    28' 65'
    Статистика по турнирам
    Россия
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