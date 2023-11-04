Льюис Касс - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Касс
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Касс
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Гримсби Таун
|1:3
|Стокпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|28' 65'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порт Вейл
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|Был в запасе
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:1
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|14.11.2023
|67' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|82'
|04.11.2023
|1' -90'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)