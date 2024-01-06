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    Райан Эндрюс - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Райан
    Фамилия Эндрюс
    Команда Уотфорд
    Состав Основной
    Родной город Уотфорд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 августа 2004 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 61' - 90' Уотфорд 1:2 Лестер Англия. Чемпионшип, 31 тур
    06.02.2024 54' - 90' Саутгемптон 3:0 Уотфорд Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    03.02.2024 1' - 90' Уотфорд 0:1 Кардифф Англия. Чемпионшип, 30 тур
    31.01.2024 1' - 90' Шеффилд Уэнсдэй 0:0 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 29 тур
    28.01.2024 1' - 90' Уотфорд 1:1 Саутгемптон Англия. Кубок, 1/16 финала
    20.01.2024 1' - 90' Бристоль Сити 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 28 тур
    40'
    14.01.2024 1' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2024 54' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 3:0 Уотфорд (Уотфорд)
    28.01.2024 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    06.01.2024 46' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:1 Честерфилд (Честерфилд)
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