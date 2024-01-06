Райан Эндрюс - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Эндрюс
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уотфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 2004 (19 лет)
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Эндрюс
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уотфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|61' - 90'
|Уотфорд
|1:2
|Лестер
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|06.02.2024
|54' - 90'
|Саутгемптон
|3:0
|Уотфорд
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|03.02.2024
|1' - 90'
|Уотфорд
|0:1
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|31.01.2024
|1' - 90'
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:0
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|28.01.2024
|1' - 90'
|Уотфорд
|1:1
|Саутгемптон
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|20.01.2024
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 28 тур
|40'
|14.01.2024
|1' - 90'
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:2
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2024
|54' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|3:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|28.01.2024
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|06.01.2024
|46' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:1
|Честерфилд (Честерфилд)