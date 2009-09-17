Скотт Макдональд - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Макдональд
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Макдональд
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|3:3
|Селтик (Глазго)
|02.12.2009
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|2:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|05.11.2009
|1' -59'
|Гамбург (Гамбург)
|0:0
|Селтик (Глазго)
|22.10.2009
|1' -61'
|Селтик (Глазго)
|0:1
|Гамбург (Гамбург)
|01.10.2009
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|1:1
|Рапид (Вена)
|21'
|17.09.2009
|90' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:1
|Селтик (Глазго)
|90'