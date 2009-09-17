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    Скотт Макдональд - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Скотт
    Фамилия Макдональд
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 августа 1983 (39 лет)
    Рост 173
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 5 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2009 Был в запасе Рапид (Вена) 3:3 Селтик (Глазго)
    02.12.2009 1' -90' Селтик (Глазго) 2:0 Хапоэль (Тель-Авив)
    05.11.2009 1' -59' Гамбург (Гамбург) 0:0 Селтик (Глазго)
    22.10.2009 1' -61' Селтик (Глазго) 0:1 Гамбург (Гамбург)
    01.10.2009 1' -90' Селтик (Глазго) 1:1 Рапид (Вена)
    21'
    17.09.2009 90' -90' Хапоэль (Тель-Авив) 2:1 Селтик (Глазго)
    90'
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