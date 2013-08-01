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    Стивен МакМанус - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Стивен
    Фамилия МакМанус
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мазервелл 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2013 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    50'
    01.08.2013 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
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