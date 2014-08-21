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    Милан Степанов - статистика

    Защитник
    Имя Милан
    Фамилия Степанов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Нови Сад
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2014 1' -90' Омония (Никосия) 1:2 Динамо (Москва)
    10'
    21.08.2014 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Омония (Никосия)
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