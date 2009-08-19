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    Брайс Мун - статистика

    Имя Брайс
    Фамилия Мун
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панатинаикос 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2009 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Панатинаикос (Афины)
    19.08.2009 1' -90' Панатинаикос (Афины) 2:3 Атлетико (Мадрид)
    89'
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