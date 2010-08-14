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    Гай Гньябуйу - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Гай
    Фамилия Гньябуйу
    Команда Интер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 декабря 1989 (33 года)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2010 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    14.08.2010 78' -90' Валансьен (Валансьен) 3:2 Марсель (Марсель)
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