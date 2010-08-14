Гай Гньябуйу - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Гай
|Фамилия
|Гньябуйу
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Имя
|Гай
|Фамилия
|Гньябуйу
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2010
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|14.08.2010
|78' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|3:2
|Марсель (Марсель)