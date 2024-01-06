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    Семир Телалович - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Семир
    Фамилия Телалович
    Команда Блэкберн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 декабря 1999 (24 года)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 66' - 90' Блэкберн 3:1 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    03.02.2024 85' - 90' Блэкберн 1:2 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 30 тур
    29.01.2024 65' - 90' Блэкберн 4:1 Рексхэм Англия. Кубок, 1/16 финала
    20.01.2024 70' - 90' Блэкберн 1:1 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2024 65' -90' Блэкберн (Блэкберн) 4:1 Рексхэм (Рексхэм)
    06.01.2024 1' -46' Блэкберн (Блэкберн) 5:2 Кембридж Юнайтед (Кембридж)
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