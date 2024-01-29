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    Том Атчесон - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Том
    Фамилия Атчесон
    Команда Блэкберн
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 сентября 2006 (17 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    29.01.2024 Был в запасе Блэкберн 4:1 Рексхэм Англия. Кубок, 1/16 финала
    Россия
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