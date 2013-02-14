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    Александр Юревич - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Александр
    Фамилия Юревич
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 августа 1979 (43 года)
    Рост 175
    Вес 74
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2013 1' -75' Фенербахче (Стамбул) 1:0 БАТЭ (Борисов)
    14.02.2013 1' -90' БАТЭ (Борисов) 0:0 Фенербахче (Стамбул)
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