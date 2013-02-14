Александр Юревич - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Юревич
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1979 (43 года)
|Рост
|175
|Вес
|74
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Юревич
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1979 (43 года)
|Рост
|175
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2013
|1' -75'
|Фенербахче (Стамбул)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|14.02.2013
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:0
|Фенербахче (Стамбул)