Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Лига Чемпионов 2008/2009