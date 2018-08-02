Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Максим Жавнерчик
Статистика
Максим Жавнерчик - статистика
Завершил карьеру
9 февраля 1985 (41), Солигорск
#15 | Защитник
179 см | 70 кг
Беларусь | Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Мн
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Динамо Мн
4 : 1
02.08.2018
ДАК 1904
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
ДАК 1904
1 : 3
26.07.2018
Динамо Мн
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Динамо Мн
1 : 2
19.07.2018
Дерри Сити
1' - 90'
Главные новости
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
3
41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
2
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+