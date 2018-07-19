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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Мн - Дерри Сити
Динамо Мн - Дерри Сити: обзор матча 19 июля 2018
Динамо Мн
19.07.2018, четверг, 18:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Дерри Сити
28'
А. Сачивко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Дерри Сити
ГОЛ! 1:0!
А. Сачивко
28'
Начало матча
Статистика матча Динамо Мн - Дерри Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Дроэда Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дерри Сити
1 : 0
18.09.2026
Голуэй Юнайтед
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