Tom Iorpenda - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Tom Iorpenda
|Команда
|Хаддерсфилд Таун
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Tom Iorpenda
|Команда
|Хаддерсфилд Таун
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Саутгемптон
|5:3
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун
|4:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|28.01.2024
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:1
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Блэкберн
|1:1
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 28 тур