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    Tom Iorpenda - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Tom Iorpenda
    Команда Хаддерсфилд Таун
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Саутгемптон 5:3 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 31 тур
    03.02.2024 Был в запасе Хаддерсфилд Таун 4:0 Шеффилд Уэнсдэй Англия. Чемпионшип, 30 тур
    28.01.2024 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 29 тур
    20.01.2024 Был в запасе Блэкберн 1:1 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 28 тур
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