Статистика по турнирам

Белоруссия. Высшая лига 2021 Лига конференций 2021/2022 Белоруссия. Высшая лига 2020 Лига Европы 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. ФНЛ 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009