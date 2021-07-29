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Павел Нехайчик
Статистика
Павел Нехайчик - статистика
Завершил карьеру
15 июля 1988 (38), Минск
#33 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Беларусь
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Команда
И
Г
П
Ж
К
БАТЭ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
БАТЭ
1 : 4
29.07.2021
Динамо Бт
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Бт
0 : 1
22.07.2021
БАТЭ
1' - 90'
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