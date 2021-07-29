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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
БАТЭ - Динамо Бт
БАТЭ - Динамо Бт: обзор матча 29 июля 2021
БАТЭ
29.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 4
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Динамо Бт
45+2'
Е. Яблонский
48'
В. Мамучашвили (П)
58'
Ф. Жуниор
74'
И. Азарови
90+5'
G. Pantsulaia
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол БАТЭ - Динамо Бт
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
G. Pantsulaia
90'
+2
Желтая карточка
G. Pantsulaia
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
Н. Милич
85'
Замена
А. Носко
️️️️
П. Карасев
85'
79'
Замена
T. Gaprindashvili
️️️️
В. Мамучашвили
79'
Замена
G. Pantsulaia
️️️️
Ф. Жуниор
79'
Замена
L. Shindagoridze
️️️️
Д. Джигаури
74'
ГОЛ! 1:3!
И. Азарови
Пас отдал
Д. Джигаури
66'
Замена
Г. Манджгаладзе
️️️️
Г. Зария
Замена
Д. Юсов
️️️️
Н. Сигневич
63'
58'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Жуниор
Желтая карточка
Н. Милич
56'
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Мамучашвили
ГОЛ! 1:0!
Е. Яблонский
45'
+2
24'
Желтая карточка
Ф. Жуниор
23'
Желтая карточка
Г. Зария
17'
Желтая карточка
М. Кобахидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Динамо Бт
13
Лазари Купатадзе
ВР
15
Ираклий Азарови
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
35
Григол Чабрадзе
ПЗ
70
Джамбул Джигаури
ЦП
19
Сандро Алтунашвили
ЦФ
7
Владимер Мамучашвили
ЦФ
77
Гиорги Зария
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
6
Бенжамин Тейди
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Динамо Бт
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
21
Lasha Shindagoridze
ЦФ
0
V. Sanogo
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
51
Гиорги Никабадзе
ЦФ
13
Гиули Манджгаладзе
ЦФ
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
24
Malkhaz Gagoshidze
ЦФ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
4-1-2-3
31
Чичкан
26
Бордачев
32
Филипович
6
Филипович
27
Нечаев
18
Карасев
33
Нехайчик
14
Яблонский
26
Милич
14
Сигневич
17
Умаров
4-1-5
13
Купатадзе
35
Чабрадзе
15
Азарови
5
23
Кобахидзе
70
Джигаури
19
Алтунашвили
6
Тейди
50
Жуниор
77
Зария
7
Мамучашвили
18
Карасев
2
Носко
2
Носко
18
Карасев
14
Сигневич
28
Юсов
28
Юсов
14
Сигневич
26
Милич
3
Бессмертный
3
Бессмертный
26
Милич
70
Джигаури
21
21
70
Джигаури
50
Жуниор
14
14
50
Жуниор
77
Зария
13
Манджгаладзе
13
Манджгаладзе
77
Зария
7
Мамучашвили
9
9
7
Мамучашвили
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо Бт
47
Андрей Кудравец
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
0
V. Sanogo
ЦФ
51
Гиорги Никабадзе
ЦФ
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
24
Malkhaz Gagoshidze
ЦФ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Остались в запасе
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
0
V. Sanogo
ЦФ
51
Гиорги Никабадзе
ЦФ
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
24
Malkhaz Gagoshidze
ЦФ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Статистика матча БАТЭ - Динамо Бт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Гагра
1 : 3
17.10.2026
Динамо Бт
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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