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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Динамо Бт - БАТЭ
Динамо Бт - БАТЭ: обзор матча 22 июля 2021
Динамо Бт
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
БАТЭ
83'
Н. Сигневич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Бт - БАТЭ
90'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
Ш. Умаров
Замена
Г. Манджгаладзе
️️️️
С. Алтунашвили
87'
Замена
Г. Наваловский
️️️️
Д. Джигаури
86'
83'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сигневич
Замена
V. Sanogo
️️️️
Ф. Жуниор
80'
72'
Замена
Д. Юсов
️️️️
Н. Милич
Желтая карточка
Г. Зария
61'
Замена
T. Gaprindashvili
️️️️
G. Pantsulaia
59'
Замена
Г. Зария
️️️️
В. Мамучашвили
58'
46'
Замена
М. Бордачев
️️️️
М. Володько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бт
13
Лазари Купатадзе
ВР
15
Ираклий Азарови
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
35
Григол Чабрадзе
ПЗ
70
Джамбул Джигаури
ЦП
6
Бенжамин Тейди
ЦФ
19
Сандро Алтунашвили
ЦФ
7
Владимер Мамучашвили
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
32
Яков Филипович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Динамо Бт
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
23
Лука Харатишвили
ЦФ
51
Гиорги Никабадзе
ЦФ
24
Malkhaz Gagoshidze
ЦФ
13
Гиули Манджгаладзе
ЦФ
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
77
Гиорги Зария
ЦФ
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
21
Lasha Shindagoridze
ЦФ
0
V. Sanogo
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
4-1-5
13
Купатадзе
23
Кобахидзе
15
Азарови
5
35
Чабрадзе
70
Джигаури
19
Алтунашвили
14
50
Жуниор
7
Мамучашвили
6
Тейди
3-1-3-3
31
Чичкан
27
Нечаев
6
Филипович
32
Филипович
18
Карасев
14
Яблонский
11
Володько
33
Нехайчик
14
Сигневич
26
Милич
17
Умаров
70
Джигаури
88
Наваловский
88
Наваловский
70
Джигаури
19
Алтунашвили
13
Манджгаладзе
13
Манджгаладзе
19
Алтунашвили
14
9
9
14
7
Мамучашвили
77
Зария
77
Зария
7
Мамучашвили
50
Жуниор
0
0
50
Жуниор
11
Володько
26
Бордачев
26
Бордачев
11
Володько
26
Милич
28
Юсов
28
Юсов
26
Милич
17
Умаров
3
Бессмертный
3
Бессмертный
17
Умаров
Остались в запасе
Динамо Бт
БАТЭ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
23
Лука Харатишвили
ЦФ
51
Гиорги Никабадзе
ЦФ
24
Malkhaz Gagoshidze
ЦФ
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
21
Lasha Shindagoridze
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
2
Алексей Носко
ОП
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
33
Гаги Маргвелашвили
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
23
Лука Харатишвили
ЦФ
51
Гиорги Никабадзе
ЦФ
24
Malkhaz Gagoshidze
ЦФ
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
21
Lasha Shindagoridze
ЦФ
Остались в запасе
2
Алексей Носко
ОП
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Динамо Бт - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Гагра
1 : 3
17.10.2026
Динамо Бт
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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