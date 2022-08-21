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    Максим Скавыш - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Максим
    Фамилия Скавыш
    Команда БАТЭ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 ноября 1989 (33 года)
    Рост 179
    Вес 80
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 19 9 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -81' Слуцк (Слуцк) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    22'
    02.11.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    29.10.2022 1' -78' Шахтер (Солигорск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    23.10.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    15'
    14.10.2022 1' -71' Витебск (Витебск) 0:5 Шахтер (Солигорск)
    42'
    08.10.2022 1' -46' Шахтер (Солигорск) 2:1 Минск (Минск)
    16.09.2022 1' -61' Шахтер (Солигорск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    11.09.2022 1' -67' Гомель (Гомель) 0:3 Шахтер (Солигорск)
    63'
    04.09.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    21.08.2022 1' -69' Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    29.07.2022 73' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    24.07.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    61'
    18.07.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:2 Шахтер (Солигорск)
    72'
    25.06.2022 1' -66' Шахтер (Солигорск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    28.05.2022 1' -73' Шахтер (Солигорск) 2:0 Витебск (Витебск)
    20.05.2022 1' -90' Минск (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    08.05.2022 65' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.05.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:0 Гомель (Гомель)
    22.04.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    78'
    16.04.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    10.04.2022 74' -90' Ислочь (Минский район) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    19.03.2022 76' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Шахтер (Солигорск)
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