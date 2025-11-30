Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Скавыш - статистика

Торпедо-БелАЗ
13 ноября 1989 (36), Минск
#15 | Нападающий
179 см | 80 кг
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо-БелАЗ
19
5
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Молодечно
1 : 2
30.11.2025
Торпедо-БелАЗ
46' - 90'
78'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
23.11.2025
Ислочь
1' - 63'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
1 : 1
09.11.2025
Торпедо-БелАЗ
79' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
02.11.2025
Минск
84' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
29.10.2025
Гомель
1' - 65'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
1 : 0
25.10.2025
Торпедо-БелАЗ
75' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 2
18.10.2025
Славия-Мозырь
78' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
19.09.2025
Сморгонь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
30.08.2025
Динамо-Брест
68' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Арсенал
1 : 1
23.08.2025
Торпедо-БелАЗ
78' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
16.08.2025
Слуцк
63' - 90'
79'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
4 : 0
10.08.2025
Торпедо-БелАЗ
1' - 57'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 1
04.07.2025
Молодечно
1' - 76'
7, 53'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Ислочь
1 : 3
28.06.2025
Торпедо-БелАЗ
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 2
22.06.2025
Витебск
1' - 90'
66'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Минск
1 : 5
14.06.2025
Торпедо-БелАЗ
65' - 90'
75'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 2
31.05.2025
БАТЭ
60' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
20.05.2025
Торпедо-БелАЗ
73' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
27.04.2025
МЛ Витебск
1' - 55'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
0 : 0
21.04.2025
Торпедо-БелАЗ
1' - 59'
Главные новости
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
2
41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
2
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+