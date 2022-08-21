Максим Скавыш - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Скавыш
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|179
|Вес
|80
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Скавыш
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|179
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|19
|9
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -81'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|22'
|02.11.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|1' -78'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|15'
|14.10.2022
|1' -71'
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|42'
|08.10.2022
|1' -46'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|16.09.2022
|1' -61'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|1' -67'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|63'
|04.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|21.08.2022
|1' -69'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|29.07.2022
|73' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|24.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|61'
|18.07.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|72'
|25.06.2022
|1' -66'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.05.2022
|1' -73'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|20.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|08.05.2022
|65' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|22.04.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|78'
|16.04.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|10.04.2022
|74' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|19.03.2022
|76' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)