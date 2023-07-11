Неманья Гаврич - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Гаврич
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Гаврич
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2023
|Был в запасе
|Галатасарай (Стамбул)
|1:0
|Олимпия (Любляна)
|08.08.2023
|77' -90'
|Олимпия (Любляна)
|0:3
|Галатасарай (Стамбул)
|01.08.2023
|90' -90'
|Олимпия (Любляна)
|2:1
|Лудогорец (Разград)
|26.07.2023
|75' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:1
|Олимпия (Любляна)
|19.07.2023
|64' -90'
|Валмиера (Валмиера)
|1:2
|Олимпия (Любляна)
|11.07.2023
|Был в запасе
|Олимпия (Любляна)
|2:1
|Валмиера (Валмиера)