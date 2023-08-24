Диогу Пинту - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Диогу
|Фамилия
|Пинту
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Томар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Имя
|Диогу
|Фамилия
|Пинту
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Томар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|1:1
|Олимпия (Любляна)
|36'
|24.08.2023
|59' -90'
|Олимпия (Любляна)
|0:2
|Карабах (Агдам)