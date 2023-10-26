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    Калум Скэнлон - статистика

    #48 | Защитник
    Имя Калум
    Фамилия Скэнлон
    Команда Ливерпуль
    Состав Молодежный
    Родной город Бирмингем
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 февраля 2005 (18 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2023 63' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    90'
    09.11.2023 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 3:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    26.10.2023 67' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 5:1 Тулуза (Тулуза)
    Россия
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