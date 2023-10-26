Калум Скэнлон - статистика
#48 | Защитник
|Имя
|Калум
|Фамилия
|Скэнлон
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2005 (18 лет)
|Имя
|Калум
|Фамилия
|Скэнлон
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|63' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|90'
|09.11.2023
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|26.10.2023
|67' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|5:1
|Тулуза (Тулуза)