Маркос Желаберт - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Желаберт
|Команда
|Ксамакс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Желаберт
|Команда
|Ксамакс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2009
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:3
|Фулхэм (Лондон)
|03.12.2009
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Базель (Базель)
|31'
|05.11.2009
|1' -64'
|Базель (Базель)
|3:1
|ЦСКА (София)
|35'
|01.10.2009
|1' -86'
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|Базель (Базель)