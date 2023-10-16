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    Коллинс Сиченье - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Коллинс
    Фамилия Сиченье
    Команда КуПС
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 сентября 2003 (20 лет)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.10.2023 Был в запасе Россия 1:2 Кения Товарищеские матчи. Сборные
    Россия
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