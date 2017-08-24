Статистика по турнирам

Лига Европы 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2008/2009