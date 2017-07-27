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    Венсан Лабан - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Венсан
    Фамилия Лабан
    Команда Астра
    Состав Основной
    Родной город По
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 174
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2017 Был в запасе АЕК (Ларнака) 0:0 Виктория (Пльзень)
    17.08.2017 1' -90' Виктория (Пльзень) 3:1 АЕК (Ларнака)
    73'
    03.08.2017 1' -90' Динамо (Минск) 1:1 АЕК (Ларнака)
    27.07.2017 1' -90' АЕК (Ларнака) 2:0 Динамо (Минск)
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