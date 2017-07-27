Венсан Лабан - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Лабан
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Родной город
|По
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|174
|Вес
|79
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Лабан
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Родной город
|По
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|174
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2017
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|0:0
|Виктория (Пльзень)
|17.08.2017
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|АЕК (Ларнака)
|73'
|03.08.2017
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|27.07.2017
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|2:0
|Динамо (Минск)