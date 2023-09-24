Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Федде Лейсен - статистика

    #48 | Защитник
    Имя Федде
    Фамилия Лейсен
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июля 2003 (20 лет)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 Был в запасе Юнион СЖ 2:0 Генк Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Генк (Генк)
    19.05.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.05.2024 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    21.01.2024 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    23.12.2023 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    12.11.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 3:0 Кортрейк (Кортрейк)
    14'
    29.10.2023 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    20.10.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 4:1 Эйпен (Эйпен)
    01.10.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 3:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    24.09.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    65'
    16.09.2023 1' -67' Юнион СЖ (Брюссель) 0:2 Генк (Генк)
    03.09.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Антверпен (Антверпен)
    19.08.2023 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 4:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    28.07.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Андерлехт (Брюссель)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+