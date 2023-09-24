Федде Лейсен - статистика
#48 | Защитник
|Имя
|Федде
|Фамилия
|Лейсен
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Федде
|Фамилия
|Лейсен
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.05.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ
|2:0
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Генк (Генк)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|12.11.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|14'
|29.10.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|20.10.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:1
|Эйпен (Эйпен)
|01.10.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|24.09.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|65'
|16.09.2023
|1' -67'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Антверпен (Антверпен)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|4:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|28.07.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Андерлехт (Брюссель)