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    Сампсон Дуэ - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Сампсон
    Фамилия Дуэ
    Команда Либерия
    Состав Основной
    Родной город Монровия
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 октября 2001 (22 года)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.06.2024 1' - 90' Сан-Томе и Принсипи 0:1 Либерия Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 4 тур
    62'
    05.06.2024 1' - 90' Намибия 1:1 Либерия Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 3 тур
    26.05.2024 1' - 90' Спарта 1:1 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 15 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.04.2024 100' -120' Фиорентина (Флоренция) 2:0 Виктория (Пльзень)
    14.03.2024 1' -121' Виктория (Пльзень) 1:0
    (3:1)п    		 Серветт (Женева)
    108'
    07.03.2024 1' -90' Серветт (Женева) 0:0 Виктория (Пльзень)
    14.12.2023 1' -85' Виктория (Пльзень) 3:0 Астана (Астана)
    30.11.2023 1' -90' Балкани (Сува Река) 0:1 Виктория (Пльзень)
    44'
    09.11.2023 1' -90' Виктория (Пльзень) 1:0 Динамо (Загреб)
    90'
    26.10.2023 1' -90' Динамо (Загреб) 0:1 Виктория (Пльзень)
    05.10.2023 1' -90' Астана (Астана) 1:2 Виктория (Пльзень)
    54'
    21.09.2023 1' -90' Виктория (Пльзень) 1:0 Балкани (Сува Река)
    31.08.2023 1' -90' Виктория (Пльзень) 3:0 Тобол (Костанай)
    24.08.2023 1' -90' Тобол (Костанай) 1:2 Виктория (Пльзень)
    17.08.2023 72' -90' Гзира Юнайтед (Гзира) 0:2 Виктория (Пльзень)
    10.08.2023 1' -90' Виктория (Пльзень) 4:0 Гзира Юнайтед (Гзира)
    03.08.2023 1' -90' Дрита (Гнилане) 1:2 Виктория (Пльзень)
    27.07.2023 1' -90' Виктория (Пльзень) 0:0 Дрита (Гнилане)
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