Сампсон Дуэ - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Сампсон
|Фамилия
|Дуэ
|Команда
|Либерия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монровия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 октября 2001 (22 года)
|Рост
|186
|Имя
|Сампсон
|Фамилия
|Дуэ
|Команда
|Либерия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монровия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 октября 2001 (22 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.06.2024
|1' - 90'
|Сан-Томе и Принсипи
|0:1
|Либерия
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 4 тур
|62'
|05.06.2024
|1' - 90'
|Намибия
|1:1
|Либерия
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 3 тур
|26.05.2024
|1' - 90'
|Спарта
|1:1
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|15
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.04.2024
|100' -120'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Виктория (Пльзень)
|14.03.2024
|1' -121'
|Виктория (Пльзень)
|1:0
(3:1)п
|Серветт (Женева)
|108'
|07.03.2024
|1' -90'
|Серветт (Женева)
|0:0
|Виктория (Пльзень)
|14.12.2023
|1' -85'
|Виктория (Пльзень)
|3:0
|Астана (Астана)
|30.11.2023
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|44'
|09.11.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|90'
|26.10.2023
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|05.10.2023
|1' -90'
|Астана (Астана)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|54'
|21.09.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|31.08.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:0
|Тобол (Костанай)
|24.08.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|17.08.2023
|72' -90'
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|0:2
|Виктория (Пльзень)
|10.08.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|4:0
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|03.08.2023
|1' -90'
|Дрита (Гнилане)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|27.07.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|0:0
|Дрита (Гнилане)