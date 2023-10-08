Никита Маньков - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Маньков
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июня 2000 (24 года)
|Рост
|188
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Маньков
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июня 2000 (24 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сокол
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Сокол (Саратов)
|20.05.2024
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|08.05.2024
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|0:2
|Сокол (Саратов)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|05.11.2023
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|Сокол (Саратов)
|28.10.2023
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|5:3
|Сокол (Саратов)
|14.10.2023
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|2:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|3:0
|Сокол (Саратов)
|02.10.2023
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Алания (Владикавказ)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|2:0
|Сокол (Саратов)
|09.09.2023
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:2
|Сокол (Саратов)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Химки (Химки)
|16.07.2023
|64' -90'
|Родина (Москва)
|4:0
|Сокол (Саратов)