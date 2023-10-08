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    Никита Маньков - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Маньков
    Команда Сокол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 июня 2000 (24 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 Был в запасе КАМАЗ 1:2 Сокол Россия. Первая лига, 34 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сокол 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Сокол (Саратов)
    20.05.2024 Был в запасе Сокол (Саратов) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    08.05.2024 Был в запасе Сокол (Саратов) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    20.04.2024 Был в запасе Ленинградец (Санкт-Петербург) 0:2 Сокол (Саратов)
    14.04.2024 Был в запасе Сокол (Саратов) 0:2 Торпедо (Москва)
    05.11.2023 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:0 Сокол (Саратов)
    28.10.2023 1' -90' Сокол (Саратов) 0:1 Акрон (Тольятти)
    22.10.2023 Был в запасе Енисей (Красноярск) 5:3 Сокол (Саратов)
    14.10.2023 Был в запасе Сокол (Саратов) 2:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    08.10.2023 Был в запасе Арсенал (Тула) 3:0 Сокол (Саратов)
    02.10.2023 Был в запасе Сокол (Саратов) 0:0 Алания (Владикавказ)
    23.09.2023 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 2:0 Сокол (Саратов)
    09.09.2023 Был в запасе Сокол (Саратов) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    02.09.2023 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:2 Сокол (Саратов)
    19.08.2023 Был в запасе Сокол (Саратов) 1:0 Химки (Химки)
    16.07.2023 64' -90' Родина (Москва) 4:0 Сокол (Саратов)
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