Andrés Chávez - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Andrés Chávez
|Команда
|Кокимбо Унидо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Andrés Chávez
|Команда
|Кокимбо Унидо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.06.2024
|67' - 90'
|Кокимбо Унидо
|0:0
|Палестино
|Чили. Примера, 12 тур
|89'
|03.06.2024
|75' - 90'
|Кокимбо Унидо
|2:0
|Универсидад Католика
|Чили. Примера, 15 тур
|29.05.2024
|1' - 78'
|Кокимбо Унидо
|1:1
|Брагантино
|Копа Судамерикана, 6 тур
|41'
|25.05.2024
|Был в запасе
|Унион Ла Калера
|1:2
|Кокимбо Унидо
|Чили. Примера, 14 тур
|88' 88'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч