Том Кречмар - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Том
|Фамилия
|Кречмар
|Команда
|Хомбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 января 1999 (25 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Том
|Фамилия
|Кречмар
|Команда
|Хомбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 января 1999 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хомбург
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2023
|1' -90'
|Хомбург (Хомбург)
|1:4
|Санкт-Паули (Гамбург)
|31.10.2023
|1' -90'
|Хомбург (Хомбург)
|1:1
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|14.08.2023
|1' -90'
|Хомбург (Хомбург)
|3:0
|Дармштадт (Дармштадт)
|88'