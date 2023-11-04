Джордж Томасон - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Томасон
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 2001 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Томасон
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 2001 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|07.01.2024
|73' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|5:1
|Хэрроджейт (Хэрроджейт)
|04.11.2023
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|4:0
|Солихалл Мурс (Солихалл)